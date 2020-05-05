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Топ-ліга Європи першою відновлює футбольний сезон

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Топ-ліга Європи першою відновлює футбольний сезон
Топ-ліга Європи першою відновлює футбольний сезон / facebook.com/pg/fcbayern.en

Німецька Бундесліга може першою в Європі відновити футбольний сезон. Керівники чемпіонату очікуються остаточного рішення уряду.

Як повідомляє Sport Informations Dienst, 6-го травня уряд Німеччини вирішить, чи дозволяти відновлювати матчі першої та другої Бундесліги.

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Якщо уряд дозволить грати у футбол, то Бундесліга відновиться 15 травня.

Командам не потрібно додаткові тижні для підготовки, адже більшість клубів проводять індивідуальні тренування під час карантину.

Слід зазначити, що серед німецьких клубів проводиться перевірка на коронавірус. Під час першого тестування з 1 724 тестів серед 36 клубів було виявлено 10 позитивних результатів.

Друга хвиля тестувань уже розпочалася.

Повідомлялося, що в Німеччині вийшов протокол з правилами відновлення матчів. Учасникам матчів буде заборонено тиснути одне одному руки, а під час гри футболісти можуть бути в масках.

Два варіанти відновлення розіграшу Бундесліги:

  1. Всі гравці, тренери, члени медичного штабу і люди, прямо контактують з ними, будуть поміщені в карантин до кінця сезону. Наприклад, для цих цілей може бути використаний великий готель, в який заселять тільки їх.
  2. Гравці і арбітри повинні будуть надягати на матчі маски, які підходять для спортивних занять. Це повинні бути не одноразові маски, вони повинні будуть відповідати медичним стандартам.

Після 25 турів лідером чемпіонату є "Баварія".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Бундесліга Новини Спорту Спорт Футбол
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