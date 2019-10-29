Дві моделі оголили груди на камеру під час бейсбольного матчу – їх суворо покарали

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Джулія Роуз і Лорен Саммер
Джулія Роуз і Лорен Саммер / Колаж – Championat.com

Дві моделі Джулія Роуз і Лорен Саммер оголили груди під час бейсбольного матчу між "Вашингтон Нешнлс" і "Х'юстон Астрос".

В один з моментів зустрічі дівчата синхронно підняли топи і оголили груди, що потрапило в об'єктив телеоператора.

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Бейсболіста збентежила така поведінка дівчат, через що він не став кидати м'яч.

На наступний день Роуз опублікувала в Instagram лист від MLB, в якому йдеться, що через дії на трибунах дівчині відтепер заборонено відвідувати матчі ліги. Дівчата отримали звинувачення в тому, що порушили кодекс поведінки уболівальників.

Пізніше з'ясувалося, що дівчата виявилися Instagram-моделями, які постять в мережі досить відверті фото.

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Теги: Спорт
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