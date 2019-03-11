Топ-моменти Святослава Михайлюка за матчі фарм-клубу "Детройта": відео
Українець Святослав Михайлюк не часто потрапляє у заявку "Детройта" на матчі НБА. Натомість український баскетболіст допомагає фарм-клубу "Детройта" "Гранд Рапідс Драйв" у G-Лізі.
9 та 10 березня Михайлюк зіграв проти "Ері Бейхокс" та "Делавера" відповідно. У цих матчах "Гранд Рапідс Драйв" отримали перемоги – 111:110 проти "Ері Бейхокс" та 120:115 проти "Делавера".
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Моменти Михайлюка потрапили у підбірку від G-Ліги.
Відео найкращих моментів Святослава Михайлюка за "Гранд Рапідс Драйв"
Джерело: 24 Канал
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