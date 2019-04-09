Топ найстарших спортсменів, які підкорили світ: вражаюче відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – найстарша гімнастка у світі німкеня Йохана Кваас у свої 86 виступила на аматорських змаганнях в Італії і вписала своє ім'я у "Книгу рекордів Гіннеса". Не зупиняється вона й зараз, у свої за 90. Джим Еррінгтон із США, найстарший у світі бодібілдер, хизується м'язами навіть у свої 93. Секрет такого успіху – активне життя і збалансоване харчування.

Також у випуску: Навіть найбільш інтелігентним людям треба інколи випускати пару. Бійки науковців теж існують. Вони знайшли спосіб від душі лупцювати одне одного, при цьому не пошкодити найважливіше – мозок. Замість них на ринг виходять їхні творіння – усе це великий турнір і водночас успішне телевізійне шоу "Битва роботів".