Топ найстарших спортсменів, які підкорили світ: вражаюче відео
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – найстарша гімнастка у світі німкеня Йохана Кваас у свої 86 виступила на аматорських змаганнях в Італії і вписала своє ім'я у "Книгу рекордів Гіннеса". Не зупиняється вона й зараз, у свої за 90. Джим Еррінгтон із США, найстарший у світі бодібілдер, хизується м'язами навіть у свої 93. Секрет такого успіху – активне життя і збалансоване харчування.
Також у випуску:
Навіть найбільш інтелігентним людям треба інколи випускати пару. Бійки науковців теж існують. Вони знайшли спосіб від душі лупцювати одне одного, при цьому не пошкодити найважливіше – мозок. Замість них на ринг виходять їхні творіння – усе це великий турнір і водночас успішне телевізійне шоу "Битва роботів".
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Український воротар не грав за так звану "збірну ЛНР", але виступав у чемпіонаті окупантівсьогодні , 15:00
-
Я б не сказав, що ми вийшли з переговорів, – нардеп Олександр Герега про купівлю "Карпат"сьогодні , 13:53
-
Московський клуб запропонував 2 мільйони. Думали, я розсуну ніжки і рвону, – Федецькийсьогодні , 13:09
Коментарі