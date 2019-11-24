Топ-поєдинки: Уайлдер назвав імена двох наступних суперників
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC американець Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) після перемоги над кубинцем Луїсом Ортісом (31-2, 26 КО) поділився планами на майбутнє.
Слова американця наводить портал Sky Sports.
Читайте також: Українець Славінський здобув впевнену перемогу на вечорі боксу Уайлдер – Ортіс
Я був впевнений в своїх навичках і знав, що мені потрібно робити. Ми знали, що Ортіс – дуже небезпечний боєць. Це ви могли і самі побачити. Він дуже розумний боєць. Але в цьому був наш план. Ми навмисно віддали йому ініціативу, я чекав, коли він втомиться.
Тайсон Ф'юрі – наступний. А потім я хочу об'єднати титули з переможцем бою Руїс – Джошуа. Ми готові до Тайсона Ф'юрі. Сподіваюся, що він готовий до мене,
– сказав Уайлдер.
Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти Тайсона Ф'юрі. Точну дату й місце бою він не назвав. Сулейман назвав британця обов'язковим претендентом.
Спорт24 писав, що Деонтей Уайлдер нокаутував кубинця Луїса Ортіса, поступаючись за очками по ходу поєдинку.