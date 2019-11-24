Топ-поєдинки: Уайлдер назвав імена двох наступних суперників

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти Тайсона Ф'юрі. Точну дату й місце бою він не назвав. Сулейман назвав британця обов'язковим претендентом.

Спорт24 писав, що Деонтей Уайлдер нокаутував кубинця Луїса Ортіса , поступаючись за очками по ходу поєдинку.