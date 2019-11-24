Топ-поєдинки: Уайлдер назвав імена двох наступних суперників

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Деонтей Уайлдер / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC американець Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) після перемоги над кубинцем Луїсом Ортісом (31-2, 26 КО) поділився планами на майбутнє.

Слова американця наводить портал Sky Sports.

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Я був впевнений в своїх навичках і знав, що мені потрібно робити. Ми знали, що Ортіс – дуже небезпечний боєць. Це ви могли і самі побачити. Він дуже розумний боєць. Але в цьому був наш план. Ми навмисно віддали йому ініціативу, я чекав, коли він втомиться.

Тайсон Ф'юрі – наступний. А потім я хочу об'єднати титули з переможцем бою Руїс – Джошуа. Ми готові до Тайсона Ф'юрі. Сподіваюся, що він готовий до мене,
– сказав Уайлдер.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти Тайсона Ф'юрі. Точну дату й місце бою він не назвав. Сулейман назвав британця обов'язковим претендентом.

Спорт24 писав, що Деонтей Уайлдер нокаутував кубинця Луїса Ортіса, поступаючись за очками по ходу поєдинку.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Деонтей Уайлдер
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