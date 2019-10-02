Топ-поєдинки українських боксерів у жовтні: повний розклад

22
Топ-поєдинки українських боксерів у жовтні: розклад боїв
Топ-поєдинки українських боксерів у жовтні: розклад боїв / 24 канал

У жовтні 2019-го року ряд українських боксерів повернуться у ринг. У декількох поєдинках на кону стоятимуть чемпіонські пояси.

5 жовтня: Бровари, ТРЦ "Термінал"

Денис Берінчик –  Патріціо Лопес Морено (українець захищатиме титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі).

Читайте також: Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти

Олег Малиновський – Вітторіо Паррінелло

Дмитро Митрофанов – Новак Радулович

5-6 жовтня: США "Медісон-сквер-гарден"

Геннадій Головкін – Сергій Дерев’янченко (бій за вакантні пояси IBF та IBO у середній вазі).

11 жовтня Німеччина

Владислав Сіренко – Айван ді Берардіно (на кону бою стоятиме вакантний титул EBP Heavyweight).

12 жовтня Wintrust Arena, Чикаго (США) 

Олександр Усик – Тайрон Спонг (дебют Усика в суперважкій вазі)

18 жовтня Liacouras Center, Філадельфія (США)

Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв (об'єднавчий поєдинок за титули WBC та IBF у напівважкій вазі)

Огляди всіх поєдинків – читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
День вчителя 2019: дата та традиції святкування
сьогодні
12128
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Усик – Спонг Гвоздик – Бетербієв Денис Берінчик Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
384
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
сьогодні 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
1098
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2300
Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
1 жовтня 19:40 Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
Михайло Гема 1046
Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
1 жовтня 15:40 Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
2783
Новини
Більше новин
Залиште відгук