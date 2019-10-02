Топ-поєдинки українських боксерів у жовтні: повний розклад
У жовтні 2019-го року ряд українських боксерів повернуться у ринг. У декількох поєдинках на кону стоятимуть чемпіонські пояси.
5 жовтня: Бровари, ТРЦ "Термінал"
Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено (українець захищатиме титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі).
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Олег Малиновський – Вітторіо Паррінелло
Дмитро Митрофанов – Новак Радулович
5-6 жовтня: США "Медісон-сквер-гарден"
Геннадій Головкін – Сергій Дерев’янченко (бій за вакантні пояси IBF та IBO у середній вазі).
11 жовтня Німеччина
Владислав Сіренко – Айван ді Берардіно (на кону бою стоятиме вакантний титул EBP Heavyweight).
12 жовтня Wintrust Arena, Чикаго (США)
Олександр Усик – Тайрон Спонг (дебют Усика в суперважкій вазі)
18 жовтня Liacouras Center, Філадельфія (США)
Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв (об'єднавчий поєдинок за титули WBC та IBF у напівважкій вазі)
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