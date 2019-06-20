Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Літо 2019 року обіцяє чимало футбольних трансферів. Дехто буде підсилювати свій склад у боротьбі за чемпіонство. Інші можуть купити гравців, які добре проявили себе в інших клубах. Про все найцікавіше та найважливіше – в онлайні від Спорт24.

Деякі трансфери клуби оформили ще весною 2019 року. Однак гравці змогли приєднатися до нових клубів лише після 1 червня.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Також за трансферами усіх команд можна слідкувати тут.