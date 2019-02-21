Топ-збірна світу потрапила у суперниці українкам у відборі на футбольне Євро-2021

У швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування відбору Євро-2021 року серед жіночих збірних. Серед суперниць українок одна з найгрізніших команд континенту.

Збірна України потрапила до другого кошика посіву. У ході жеребкування було сформовано дев’ять груп: сім по п’ять команд і дві – по шість. Підопічні Наталії Зінченко потрапили до групи I разом зі збірною Німеччини, яка є чинним олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та восьмиразовим чемпіоном Європи, а також командами Ірландії, Греції та Чорногорії.

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Матчі відбірного циклу проходитимуть у сім вікон: 26 серпня – 3 вересня 2019 року, 30 вересня – 8 жовтня 2019 року, 4-12 листопада 2019 року, 2-11 березня 2020 року, 6-14 квітня 2020 року, 1-9 червня 2020 року та 14-22 вересня 2020 року.

Переможці груп та три найкращі команди, які посядуть другі місця (враховуватимуть очки з першою, третьою, четвертою та п'ятою збірними групи), автоматично потраплять на континентальну першість. Інші шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки на Євро-2021. Ці поєдинки відбудуться 19-27 жовтня 2020 року.

Жеребкування фінальної частини пройде наприкінці 2020 року, а фінальний турнір в Англії – в липні 2021 року.

Склад відбірних груп Євро-2021 серед жінок:

Група A: Нідерланди, Росія, Словенія, Туреччина, Косово, Естонія.

Група B: Італія, Данія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Мальта, Грузія.

Група C: Норвегія, Уельс, Білорусь, Північна Ірландія, Фарерські о-ви.

Група D: Іспанія, Чехія, Польща, Молдова, Азербайджан.

Група E: Шотландія, Фінляндія, Португалія, Албанія, Кіпр.

Група F: Швеція, Ісландія, Угорщина, Словаччина, Латвія.

Група G: Франція, Австрія, Сербія, Казахстан, Македонія.

Група H: Швейцарія, Бельгія, Румунія, Хорватія, Литва.

Група I: Німеччина, Україна, Ірландія, Греція, Чорногорія.