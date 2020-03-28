Топ-збірна звільнила тренера-рекордсмена та 400 співробітників через коронавірус

Федерація футболу Уругваю була змушена вдатися до радикальних кроків заради економії. Під звільнення потрапив і головний тренер збірної Оскар Табарес.

Як йдеться на офіційному сайті Уругвайської футбольної асоціації, через пандемію коронавірус та пов'язану з цим економічну кризу, УФА вимушена звільнити 400 своїх працівників. Серед яких опинився і 73-річний наставник збірної Оскар Табарес.

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Оскар Табарес двічі очолював збірну Уругваю. Вперше у 1988-1990 роках.

Вдруге він очолив збірну Уругваю у 2006 році і керував нею до тепер – 14 років.

За це він потрапив до книги рекордів Гіннесса, провівши 200 матчів як тренер збірної.



Зі збірною Уругваю Табарес виходив у півфінал Чемпіонату світу 2010 року.

У 2011 році він виграв Копа Амеріка.

Табарес продовжував тренувати збірну навіть попри виявлений в нього синдром Гієна-Барре.

Збірна Уругваю посідає 5-е місце в рейтингу ФІФА.

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