Топ-збірна звільнила тренера-рекордсмена та 400 співробітників через коронавірус
Федерація футболу Уругваю була змушена вдатися до радикальних кроків заради економії. Під звільнення потрапив і головний тренер збірної Оскар Табарес.
Як йдеться на офіційному сайті Уругвайської футбольної асоціації, через пандемію коронавірус та пов'язану з цим економічну кризу, УФА вимушена звільнити 400 своїх працівників. Серед яких опинився і 73-річний наставник збірної Оскар Табарес.
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- Оскар Табарес двічі очолював збірну Уругваю. Вперше у 1988-1990 роках.
- Вдруге він очолив збірну Уругваю у 2006 році і керував нею до тепер – 14 років.
- За це він потрапив до книги рекордів Гіннесса, провівши 200 матчів як тренер збірної.
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- Зі збірною Уругваю Табарес виходив у півфінал Чемпіонату світу 2010 року.
- У 2011 році він виграв Копа Амеріка.
- Табарес продовжував тренувати збірну навіть попри виявлений в нього синдром Гієна-Барре.
- Збірна Уругваю посідає 5-е місце в рейтингу ФІФА.
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