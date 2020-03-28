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Топ-збірна звільнила тренера-рекордсмена та 400 співробітників через коронавірус

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Оскар Табарес / Getty Images

Федерація футболу Уругваю була змушена вдатися до радикальних кроків заради економії. Під звільнення потрапив і головний тренер збірної Оскар Табарес.

Як йдеться на офіційному сайті Уругвайської футбольної асоціації, через пандемію коронавірус та пов'язану з цим економічну кризу, УФА вимушена звільнити 400 своїх працівників. Серед яких опинився і 73-річний наставник збірної Оскар Табарес.

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  • Оскар Табарес двічі очолював збірну Уругваю. Вперше у 1988-1990 роках.
  • Вдруге він очолив збірну Уругваю у 2006 році і керував нею до тепер – 14 років.
  • За це він потрапив до книги рекордів Гіннесса, провівши 200 матчів як тренер збірної.
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  • Зі збірною Уругваю Табарес виходив у півфінал Чемпіонату світу 2010 року.
  • У 2011 році він виграв Копа Амеріка.
  • Табарес продовжував тренувати збірну навіть попри виявлений в нього синдром Гієна-Барре.
  • Збірна Уругваю посідає 5-е місце в рейтингу ФІФА.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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