Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю

В ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, у Лондоні відбувся бій двох популярних бійців суперважкої ваги – британців Дерека Чісори та Девіда Прайса. Для українців цей бій цікавий тим, що його переможець кинув виклик Олександру Усику.

Дерек "War" Чісора топовий представник хевівейту, на цьому тижні заявив, що йому цікавий бій проти українця і фактично кинув йому виклик. Однак для бою з Сашком йому спочатку треба було пройти співвітчизника Девіда Прайса – бронзового призера Олімпійських ігор, колись дуже перспективного боксера з хорошою антропометрією (ріст – 203 см). Вболівальники навіть охрестили його англійським Кличком.

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Варто зазначити, що крім перечислених вище якостей, британець також славиться кришталевим підборіддям та не надмірною волею до перемоги. Проти Девіда було ще й те, що він виступав як заміна. Погодився вийти на цей бій, не провівши повний тренувальний табір. Спочатку планувалося, що Дерек відбоксує з ексчемпіоном світу Джозефом Паркером (який, до речі, також претендує на бій з Усиком), та останній через майже містичні обставини (укус комара) відмовився від бою.

Атмосфера на "О2 Арена" в Лондоні (саме там бився Ломаченко проти Кемпбелла) перед боєм була досить таки радісна – англійські фанати повністю заповнили 20-тисячну арену. Типова американська напруга і ворожнеча, яка часто присутня на боях заокеанських бійців типу Флойда Мейвезера чи Деонтея Вайлдера, була замінена легендарними британськими піснями, танцями та кричалками. Навіть грізний "громила з Лондона", виходячи до рингу під пісню рок-групи Eagles "Hotel California", випромінював суто енергію умиротворення, не дивлячись на заяви перед боєм, в яких говорив, що готовий вбити "ліверпульського велетня". Та після звучання "God save the Queen" та стартового гонга, уродженець Зімбабве одразу взявся за діло.

Чісора, маятниково захищаючись, легко виходив на середню і близьку дистанцію. Використовував при цьому досить різноманітний набір ударів. Найбільше запам'яталися ефектні оверхенди та аперкоти в інфайтингу.

Перший раунд Прайс провів в захисті, намагаючись відповідати джебом зверху вниз. Картина в другому раунді була такою ж, правда, нагадав про себе рефері. Дав зауваження Чісорі за удари нижче пояса. В третьому раунді головний в ринзі аналогічно відчитає Прайса за надмірне бажання клінчувати.

Колишній противник Кличко – Дерек мав повну ініціативу в ринзі, і в кінці третьої трихвилинки зміг серією ударів потрясти здорованя, але того врятував гонг. Правда, не надовго. Вже в 4-тому раунді сутичка була закінчена. Чісора в черговий раз скоротив дистанцію, наніс серію ударів по противнику, який ще не відійшов від потрясінь в минулому раунді, і той впав на спину. Здавалося, піднявся на рахунок рефері при звучанні цифри 8, але його кут вирішив достатньо, і викинув білий рушник. Чергова безславна поразка для Прайса та ефектна перемога для фаворита.

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Чісора – це, звичайно, не рівень Джошуа чи Вайлдера, в усіх значеннях даного твердження, але проміжним суперником для кращої адаптації в хевівейті нашого боксера може підійти, як ніхто інший. Той же Евандер Холіфілд до свого чемпіонського бою в хевівейті провів 6 рейтингових боїв. Та вирішувати, чи виходити на бій проти британця буде Олександр, а наша справа – вболівати.

Автор: Андрій Тудовші