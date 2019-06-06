"Торонто" неочікувано переміг "Голден Стейт" у третьому матчі фіналу НБА: відео

У фінальній серії плей-офф НБА зіграли третій матч. Цього разу він відбувся в Окленді на майданчику "Голден Стейт". Але перемогу здобули гості з "Торонто".

Після двох матчів у Торонто, рахунок у серії був рівним — 1:1. Тож переможець цього матчу виходив вперед. Більше шансів було у "Голден Стейт", які перемогли у попередній зустрічі. Але Кавай Леонард та компанія не планували здаватися.

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Після того, як Metallica виконала гімн США, а кантрі-співачка Теніл Артс — гімн Канади, гру розпочали. Провівши декілька результативних атак, "Торонто" пішов у відрив завдяки ривку 2:13. Після цього "Репторс" жодного разу не підпускали близько до себе суперників. Мінімально, що ГСВ вдалося зробити, так це скоротити відставання до +4 очок наприкінці першої чверті. Але після цього різниця у рахунку була майже завжди двозначна. Тож сама гра закінчилася за +14 для "Торонто". Канадська команда виграла та вийшла вперед у фінальній серії 2:1.

Голден Стейт – Торонто 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Варто відзначити протистояння двох лідерів команд у цьому матчі. Стефен Керрі встановив рекорд, набравши 47 очок у фінальному матчі. Але він реалізував лише 6 з 14 триочкових кидків. При цьому що закинув 13 з 14 штрафних.

Натомість Кавай Леонард набрав лише 30 очок. Він теж лише один раз промахнувся зі штрафних, але мав 11 спроб.

У цій грі жоден з гравців не зумів оформити дабл-дабл. Найближчими до цього були два гравці "Торонто": Сіакам — 18 очок та 9 підбирань, Лаурі — 23 очки та 9 передач.

Наступний матч між цими командами теж відбудеться в Окленді 7 червня (ніч на 8 червня в Україні). Після цього серія на одну гру переїде до Торонто.