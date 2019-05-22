"Торонто" розгромив "Мілуокі" та зрівняв рахунок у фіналі Східної конференції НБА

Для визначення учасника фіналу плей-офф НБА доведеться зіграти ще як мінімум два матчі – "Торонто Репторс" на власному майданчику виграло другу гру поспіль проти "Мілуокі Бакс". Таким чином рахунок у серії став рівним – 2:2.

У першому матчі між цими командами в Мілуокі "Торонто" майже всю гру був попереду у рахунку, але в кінцівці зустрічі пропустив ривок суперників 10:0, і програв матч з різницею у 8 очок. У першому матчі на власному майданчику "Торонто" теж був попереду. І знову наприкінці матчу "Мілуокі" вдався ривок. Та цього разу "Бакс" матч не виграли, програвши зустріч в другому овертаймі.

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Цього разу "Торонто" вирішило не доводити матч до таких результатів. Хоча першу чверть "Репторс" виграли з різницею в одне очко. У другій чверті перевага у рахунку не була надто переконливою (пам'ятаючи про Вміння "Мілуокі" робити ривки у рахунку). Та у третій чверті різниця стала двозначною. Збереглася вона і на четверту чверть. І незадовго до кінця матчу "Торонто" вигравало з різницею у 25 очок. Відіграти такий гандикап сил у гостей не було.

Торонто – Мілуокі 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). Рахунок у серії 2:2

Варто відзначити доволі неоднозначну гру лідерів обох клубів у цьому матчі. Кавай Леонард з "Торонто" набрав 19 очок (один влучний триочковий кидок з трьох спроб) та 7 підбирань. Янніс Адетокунбо оформив дабл-дабл (25 очок та 10 підбирань), але його РЕ став найгіршим у матчі -19.

Тож тепер команди наступний матч зіграють в Мілуокі 23 травня (ніч на 24 травня в Україні). Після чого серія знову повернеться у Торонто. Гра у Канаді запланована на 25 травня (26 травня в Україні). У фіналі на переможця пари чекатиме "Голден Стейт".