"Торонто" та "Денвер" у нервових поєдинках зрівняли рахунок у серіях: відео

"Торонто" та "Денвер" зуміли зрівняти рахунок у чвертьфінальних матчах плей-офф раунду НБА. "Денвер" на виїзді обіграв "Портленд", а "Філадельфія" у рідних стінах поступилася "Торонто".

Портленд – Денвер 112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32)

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На початку першої чверті команди багато помилялися і першими свою гру знайшли саме гравці "Денвера", які пішли у відрив +7. Через це "Портленд" також увімкнувся в гру й не тільки скоротив відставання, але й виграв першу чверть. У другій 12-хвилинці "Наггетс" на деякий час вдалося повернути лідерство, однак на велику перерву з перевагою +6 пішли "Трейл-Блейзерс".

У третій чверті на паркеті господарювали гравці "Денвера", які розгромили свого суперника 14:27 і зробили хороший гандикап перед останнім відрізком гри (+10). У рівній четвертій 12-хвилинці "Денвер" втримав перевагу й здобув перемогу.

Таким чином, у чвертьфінальній серії рахунок між командами 2:2.

Філадельфія – Торонто 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)

"Торонто", яке перед цією грою програвало у серії з рахунком 2:1, активно розпочало гру й наростило перевагу +11. Однак гравці "Філадельфії", увімкнувшись у гру, на початку другої чверті скоротили відставання до одного очка.

На велику перерву з перевагою у 2 очки пішли саме гості. У третій 12-хвилині "Сіксерс" вдалося навіть вийти у лідери, однак перед початком останньої чверті рахунок на табло був рівним – 75:75. Старт четвертої чверті залишився за "Філадельфією", але баскетболісти "Торонто" перехопили ініціативу й не дозволили "Сіксерс" повернути собі лідерство.

Завдяки цій перемозі "Торонто" зрівняв рахунок у серії – 2:2.

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