"Торонто" у незвичний спосіб увіковічило неймовірний переможний кидок Кавая Леонарда: фото

152 Читать новость на русском
переможний кидок Кавая Леонарда
переможний кидок Кавая Леонарда / Getty Images

"Торонто Репторс" вперше в історії виграло фінал Східної конференції. Тепер команда побореться за головний трофей НБА проти "Голден Стейт".

У фінал проти "Мілуокі" "Торонто" вийшов завдяки перемозі у сьомому матчі серії проти "Філадельфії". І ця перемога стала можливою завдяки Каваю Леонарду. На останніх секундах матчу він зробив кидок з кута майданчика. Після цього пролунала сирена, але м'яч так і не опустився в кошик. Вдарившись декілька разів об кільце, він таки впав всередину. "Торонто" перемогли 92:90 та вийшли у фінал Сходу.

Відео переможного кидка Кавая Леонарда

До слова: Захопливе відео вирішальних голів та неймовірних перемог на останніх хвилинах

Цей момент не обійшов увагу власників "Торонто" вони вирішили увіковічити цей момент. Велика фотографія переможного кидка Кавая Леонарда була розміщена на стіні Scotiabank Arena, де виступає "Торонто".

У фіналі плей-офф НБА "Торонто" зіграє проти "Голден Стейт". Перший матч відбудеться 30 травня (ніч на 31 травня в Україні) у Торонто. переможцем стане команда. яка виграє чотири матчі фінальної серії.

blog_ava
Хто голосував за відставку Гройсмана у Верховній Раді: поіменний список
сьогодні
7672
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Удар Ястремської претендує на звання найкращого у травні: відео
сьогодні 16:51 Удар Ястремської претендує на звання найкращого у травні: відео
598
Футболіст "Челсі" Педро встановив унікальне досягнення: не обійшлося без "Шахтаря" та Коноплянки
сьогодні 16:03 Футболіст "Челсі" Педро встановив унікальне досягнення: не обійшлося без "Шахтаря" та Коноплянки
397
Український боксер програв нокаутом у першому раунді: відео
сьогодні 14:08 Український боксер програв нокаутом у першому раунді: відео
4413
"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
сьогодні 08:45 "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
2797
Українські гімнастки здобули золото на етапі Гран-прі: відео виступу
29 травня 21:47 Українські гімнастки здобули золото на етапі Гран-прі: відео виступу
361
Новини
Більше новин
Залиште відгук