"Торонто" у незвичний спосіб увіковічило неймовірний переможний кидок Кавая Леонарда: фото

"Торонто Репторс" вперше в історії виграло фінал Східної конференції. Тепер команда побореться за головний трофей НБА проти "Голден Стейт".

У фінал проти "Мілуокі" "Торонто" вийшов завдяки перемозі у сьомому матчі серії проти "Філадельфії". І ця перемога стала можливою завдяки Каваю Леонарду. На останніх секундах матчу він зробив кидок з кута майданчика. Після цього пролунала сирена, але м'яч так і не опустився в кошик. Вдарившись декілька разів об кільце, він таки впав всередину. "Торонто" перемогли 92:90 та вийшли у фінал Сходу.

Відео переможного кидка Кавая Леонарда

До слова: Захопливе відео вирішальних голів та неймовірних перемог на останніх хвилинах

Цей момент не обійшов увагу власників "Торонто" вони вирішили увіковічити цей момент. Велика фотографія переможного кидка Кавая Леонарда була розміщена на стіні Scotiabank Arena, де виступає "Торонто".

У фіналі плей-офф НБА "Торонто" зіграє проти "Голден Стейт". Перший матч відбудеться 30 травня (ніч на 31 травня в Україні) у Торонто. переможцем стане команда. яка виграє чотири матчі фінальної серії.