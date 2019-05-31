"Торонто" виграв перший матч фіналу НБА в "Голден Стейт": відео

У НБА зіграли перший матч фінальної серії. "Торонто" на власному майданчику приймав "Голден Стейт"

"Торонто" з початку матч вийшов вперед. Відрив у канадської команди у рахунку був незначний, тож навіть у другій чверті ГСВ на одне очко вийшов вперед у рахунку.

До слова: "Торонто" у незвичний спосіб увіковічило неймовірний переможний кидок Кавая Леонарда

Та на велику перерви команди пішли за +10 для "Репторс".

Третю чверть виграли гості, але вийти вперед їм не вдалося. "Торонто" ж втримав позитивний результат. І виграв перший матч фінальної серії.

Торонто – Голден Стейт 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28). Рахунок у серії 1:0

Найрезультативнішими гравцями у цьому матчі стали Сіакам (32 очки), Леонард (23 очки) та Газоль (20 очок) у "Торонто", а також Керрі (34 очки) та Томпсон (21 очко) у "Голден Стейт"