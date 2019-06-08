"Торонто" виграв у "Голден Стейт" на виїзді та опинився за крок від чемпіонства в НБА: відео

Фінальна серія НБА добігає до свого кінця. Між "Торонто" та "Голден Стейт" вже зіграно чотири матчі. Останній з них відбувся в Окленді, але перемогу здобули гості.

Після двох матчів у Торонто рахунок у фінальній серії між командами був рівним — 1:1. Та після того, як серія переїхала в Окленд, "Торонто" здобув дві перемоги. Другу — ввечері п'ятниці, 7 червня.

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У "Голден Стейт" знову не надто вдало зіграв Стефен Керрі. Так, лідер команди набрав 27 очок. Але він реалізував лише два з дев'яти триочкових кидків. Той же Кавай Леонард має п'ять влучних дальніх кидків (з дев'яти спроб).

Проблемою для ГСВ стала і коротка лава запасних (точніше її якість). Через це Томпсон, Керрі та Грін змушені проводити на майданчику понад 40 хвилин. Хоча в "Торонто" Сіакам та Леонард теж мали у цьому матчі майже стільки ж часу.

Загалом "Голден Стейт" доволі вдало провів першу чверть. Ще до сирени про кінець дванадцятихвилинки команда довела свою перевагу до двозначної різниці. Хоча дві вдалі атаки "Торонто" скоротили її до п'яти очок. Але до великої перерви господарі втримували позитивний для себе результат.

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А вже у другій половині зустрічі розпочалися гойдалки — почерговий вихід вперед у рахунку. Аж поки "Репторс" не вирішили зробити ривок 6:18. І вже перевага гостей перед заключною чвертю становила +12.

Не те, щоб така різниця була неподоланою, тим більше для "Голден Стейт". Але у господарів не виявилося сил, щоб вирвати перемогу. Як підсумок — поразка у четвертому матчі.

Голден Стейт — Торонто 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

"Репторс" виграє четвертий матч фінальної серії. Рахунок 3:1 на їх користь. Тож до перемоги у плей-офф НБА залишилося зробити один крок. І зробити його команда може вже у наступному матчі вдома. Гра відбудеться у Торонто 10 червня (ніч на 11 червня в Україні).

Якщо "Торонто" переможе, то ця гра стала останньою для "Голден Стейт" в "Оракл центр" в Окленді. З наступного сезону команда виступатиме в Сан-Франциско на новій арені.