У п'ятницю, 18 червня, "Тоттенхем" прийме "Манчестер Юнайтед" у рамках 30 туру чемпіонату Англії. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у п'ятницю, 19 червня. Початок гри о 22:15, повідомляє 24 канал.

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Де дивитися гру

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Інтрига матчу

Підігріває інтерес до матчу те, що "Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед" ведуть боротьбу за потрапляння у топ-4.

Місце у цій зоні дозволяє зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Наразі між командами різниця у чотири очки на користь "червоних дияволів", які посідають 4-у позицію.

Також інтриги додає той факт, що лондонців очолює екстренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Муорінью.