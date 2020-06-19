19 червня "Тоттенхем" на домашньому полі приймає "Манчестер Юнайтед" в 30 турі АПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Через три місяці чемпіонат Англії все-таки повернувся. У середу відбулися два перенесені поєдинки 28 туру, в яких "Астон Вілла" розійшлася миром з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" розгромив "Арсенал".

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Підопічні Сульшера йдуть на 5 місці, відстаючи від "Челсі" всього на три бали. А ось у команди з Лондона справи трохи гірші – 8 місце. Правда, щільність у таблиці дозволяє "шпорам" розраховувати на місце в топ-четвірці, адже їх відставання від того ж "Челсі" становить 7 очок. До того ж, потенційна єврокубкова дискваліфікація "Манчестер Сіті" дозволить пройти в Лігу чемпіонів і п'ятій команді.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція