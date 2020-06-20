"Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед" не змогли виявити сильнішого у центральному матчі 30 туру АПЛ. 19 червня команди розійшлися результативною нічиєю.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Бергвейн, 27 – Фернандеш, 81

Дивіться також "Севілья" відібрала очки у "Барселони": грубощі Мессі та вогняні моменти – відео

Перший момент у грі мав Маркус Решфорд, який дням домігся від уряду Британії допомогти дітям. Про це повідомляє 24 канал.

Після навісу у штрафний "шпор" Санчес невдало вибив м'яч і той опинився у гравця МЮ. Маркус пробив сильно низом, але Уго Льоріс здійснив чудовий сейв.

На 27 хвилині "Тоттенхем" відкрив рахунок у грі. Зимовий новачок "шпор" Бергвейн отримав м'яч у центрі поля, прорвався до штрафного без опору найдорожчого захисника світу Магуаєра та потужно пробив. Давід Де Хеа не зміг врятувати партнерів і м'яч від його рук залетів у ворота.

Незабаром "шпори" могли подвоїти перевагу. Все той же Бергвейн виконав націлений навіс на Сон, який набігав на дальню стійку. Момент завершився ударом корейця та дивовижним сейвом Де Хеа.

По перерві дива голкіперської реакції продемонстрував Льоріс. Шоу продавив оборонців "шпор" на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Там м'яч обробив Марсіаль та пробив під поперечину. Льоріс витягнув м'яч у карколомному стрибку.

Повернення зіркового Погба увінчалося голом для МЮ. Даєр збив француза у штрафному – пенальті.

Найяскравіший футболіст "червоних дияволів" Бруну Фернандеш на 81 хвилині впевнено реалізував покарання – 1:1.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу

Турнірна таблиця АПЛ