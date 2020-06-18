"Тоттенхем" 19 червня прийме "Манчестер Юнайтед" у 30 турі чемпіонату Англії. Чи зможе наставник "шпор" Жозе Моурінью перемогти колишню команду – читайте у прогнозі букмекерів.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз

17 червня чемпіонат Англії офіційно взяв рестарт топ-матчем між "Манчестер Сіті" та "Арсеналом", повідомляє 24 канал. Ще одне протистояння Лондона та Манчестера відбудеться 19 червня, коли "Тоттенхем" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

Обидва клуби все ще розраховують завоювати місце у топ-4, яке гарантує потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Попри те, що "Тоттенхем" господар поля, фахівці вважають "червоних дияволів" фаворитами. На перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера коефіцієнт 2,45.

Перемогу "Тоттенхема", який очолю екстренер МЮ Моурінью, експерти оцінили коефіцієнтом 2,95. Нічия у поєдинку – 3,50.

Підігріває інтерес до гри турнірне становище клубів. МЮ посідає 5 сходинку і випереджає "шпор" на 4 очки. Таким чином, перемога може дозволити гостям відірватися на 7 очок, а успіх "Тоттенхема" – скоротити відставання до одного балу.

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Остання зустріч команд відбулася 4 грудня 2019 року. Тоді перемогу відсвяткували футболісти з Манчестера з рахунком 2:1. Дубль оформив Решфорд.

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Коефіцієнт на те, що в матчі знову відзначаться дві команди – 1,66. Якщо ж цього не відбудеться – коефіцієнт 2,14.

Букмекери пропонують коефіцієнт 4,6 на перемогу "Тоттенхема" в один м'яч. Ідентична ставка на "Манчестер Юнайтед" – 4,20.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться 19 червня. Початок гри о 22:15.