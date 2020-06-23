23 червня "Тоттенхем" на власному полі приймає "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка у 31 турі АПЛ. Онлайн-трансляція – на Спорт 24.

Для команди Моуріньо чемпіонат відновився матчем з "Ман Юнайтед", складно було "Хотспур", особливого враження "шпори" не справили, але відстояли нічию 1:1. "Тоттенхем" продовжує боротьбу за єврокубкову зону, поки знаходиться на восьмому місці, при цьому не втрачає надій піднятися у зону Ліги чемпіонів.

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"Вест Хему" головне втриматися в еліті, ніякі інші перспективи в цьому чемпіонаті для підопічних Моєса не світять. Потенціал у "молотобійців" досить високий, є кадрові ресурси, але чи зможе шотландський фахівець, який в грудні повернувся в Лондон, вирішити єдине завдання на залишок сезону. У 30-му турі "Вулверхемптон" без особливих проблем впорався з командою українця Ярмоленка (0:2).

Тоттенхем – Вест Хем: онлайн-трансляція