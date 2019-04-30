Тоттенхем – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Тоттенхем – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Тоттенхем – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/spursofficial

Лондонський "Тоттенхем" та амстердамський "Аякс" зійдуться у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів. Переглянути запекле протистояння в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Тоттенхем" – "Аякс" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 1", о 21:30.

Дивитися матч "Тоттенхем" – "Аякс" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Тоттенхем" – "Аякс" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Тоттенхем
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