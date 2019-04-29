Тоттенхем – Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Англійський "Тоттенхем" та нідерландський "Аякс" – це дві сенсації цьогорічної Ліги чемпіонів, які несподівано добралися до півфіналу турніру. На своїх шляхах команди вибили топ-клуби Європи й в очному поєдинку визначать, хто ж зіграє у фіналі.

Прогноз на матч "Тоттенхем" – "Аякс"

Команди зустрічалися в єврокубках лише раз. "Тоттенхем" розгромив "Аякс" в першому колі Кубка кубків 1981/82 із загальним рахунком 6:1. На виїзді "шпори" виграли 3:1, а вдома – 3:0. Після цього шляхи клубів більше не перетиналися.

У цій Лізі чемпіонів "Аякс" уже сенсаційно вибив мадридський "Реал" та туринський "Ювентус". У групі амстердамці зуміли не програти "Баварії" – два матчі завершилися результативними нічиїми. У свою чергу лондонці вийшли з надзвичайно складної групи, де їх суперниками були "Барселона", "Інтер" та ПСВ. В 1/8 фіналу "шпори" розбили "Боруссію" Д, а у чвертьфіналі драматично вибили "Манчестер Сіті".

Дивіться також: Барселона стала чемпіоном Іспанії завдяки голу Мессі: відео

Фаворит Спорт

Обидва клуби містять у собі загадку й можуть здивувати вболівальників. Коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" в рідних стінах – 2,50. Нічийний результат, який може задовольнити "Аякс", – 3,35. Попередні два поєдинки "Аякс" виграв на виїзді, здолавши "Реал" та "Ювентус". На те, що нідерландці знову святкуватимуть виїзну перемогу коефіцієнт – 2,93.

"Шпори" на власному стадіоні обіграли "Манчестер Сіті" з мінімальним рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий же результат у протистоянні з "Аяксом" – 9. Якщо ж нідерландці повторять виїзний результат матчу з "Ювентусом", то виграш збільшиться у 10,50.

Pari Match

"Тоттенхем" втратив будь-які шанси виграти національну першість, тому завданням лондонців є Ліга чемпіонів. Коефіцієнт на їх прохід до наступного раунду 2,05. Більше букмекери вірять у те, що до фіналу добереться "Аякс" – 1,82.

Читайте також: Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"

Для лондонців важливо виграти перший матч, не пропустивши гол у свої ворота. Коефіцієнт на те, що "Тоттенхем" переможе і не пропустить – 4,10. На те, що такий же результат досягне "Аякс" у Лондоні – 4,60.

Winline

Обидва клуби досить багато забивають. Коефіцієнт на те, що в цьому матчі обидві команди відзначаться голами – 1,66. Безрезультативний матч букмекери оцінили коефіцієнтом 2,21.

Найбільше у цій Лізі чемпіонів голів за "Аякс" забив сербський футболіст Душан Тадіч. Коефіцієнт на його гол у матчі з "Тоттенхемом" – 2,89. За відсутності Гаррі Кейна відповідальним за голи у "шпор" є Фернандо Льоренте. Коефіцієнт на його гол у ворота гостей – 3,09.

Поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 30-го квітня. Початок гри, о 22:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram