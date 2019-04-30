"Тоттенхем" – "Аякс": з'явилися стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

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"Тоттенхем" – "Аякс": з'явилися стартові склади команд
"Тоттенхем" – "Аякс": з'явилися стартові склади команд / twitter.com/afcajax

Лондонський "Тоттенхем" та амстердамський "Аякс" назвали стартові склади на півфінальний матч Ліги чемпіонів.

За лондонців не зіграє Гаррі Кейн, який досі не відновився від травми, якої зазнав у матчі проти "Манчестер Сіті". Його позицію зайняв Фернандо Льоренте.

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Також пропускає поєдинок кореєць Сон через перебір карток. Через травму відсутній і Ламела.

Майже всі найсильніші вийшли в "Аякса". На лаві для запасних залишився тільки півзахисник Мазрауі.

Перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Аякс" розпочнеться, о 22:00. Переглянути поєдинок можна онлайн.

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Теги: Ліга чемпіонів Новини Спорту Тоттенхем Спорт Футбол
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