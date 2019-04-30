"Тоттенхем" – "Аякс": з'явилися стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Лондонський "Тоттенхем" та амстердамський "Аякс" назвали стартові склади на півфінальний матч Ліги чемпіонів.

За лондонців не зіграє Гаррі Кейн, який досі не відновився від травми, якої зазнав у матчі проти "Манчестер Сіті". Його позицію зайняв Фернандо Льоренте.

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Також пропускає поєдинок кореєць Сон через перебір карток. Через травму відсутній і Ламела.

Майже всі найсильніші вийшли в "Аякса". На лаві для запасних залишився тільки півзахисник Мазрауі.

Перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Аякс" розпочнеться, о 22:00. Переглянути поєдинок можна онлайн.

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