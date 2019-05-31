Тоттенхем – Ліверпуль: незвичні ставки на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, англійські "Тоттенхем" та "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Головний матч найпрестижнішого клубного трофея футбольної Європи може стати апогеєм низки неймовірних подій та історичних відсилань.

За останні кілька років вболівальники не раз спостерігали неймовірні камбеки, чарівні автоголи та чудові виграші в Лізі чемпіонів. Майбутній фінал "Тоттенхем" – "Ліверпуль" має всі шанси стати одним з таких подій.

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Фахівці Favorit Sport припустили найнеймовірніші результати матчу, багато з яких вже траплялися з суперниками раніше, і цілком можуть повторитися знову.

Відіграш з 0:3

Прекрасне нагадування про перемогу "Ліверпуля" над "Міланом" у 2005 році. Коефіцієнт на те, що "мерсисайдці" поступатимуться 0:3, але виграють Лігу Чемпіонів – 75,00.

Флешбек Салаха

Мохаммед Салах у фіналі Ліги чемпіонів отримає травму і буде замінений. Коефіцієнт на те, що це трапиться – 10,00. У минулому році Серхіо Рамос травмував Салаха, той був замінений ще в першому таймі та в підсумку "Ліверпуль" програв.

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Фантастичні "ножиці"

У торішньому фіналі Гарет Бейл забив фантастичний гол ударом через себе. Чекаємо красивих голів і в цей раз. Імовірність повтору такої події – 25,00.

Віримо в Моуру

Лукас Моура став головною зіркою півфіналів. У матчі-відповіді з "Аяксом" він зробив хет-трик та приніс "Тоттенхему" перемогу 3:2. До слова, Моура став першим бразильцем в історії, якому вдалося зробити хет-трик в півфіналі Ліги Чемпіонів. Роналду, Роналдіньо, Неймару та іншим цього не вдавалося. Віримо в Моуру з коефіцієнтом – 45,00.

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У Favorit Sport запропонували вболівальникам ще кілька досить цікавих подій матчу, які мали місце в недавніх іграх.

Так, ймовірність пенальті досить висока для фіналу – 2,05. А ось коефіцієнти на те, що один з тренерів оголосить про свою відставку після гри, сильно різняться: що це буде наставник "Тоттенхема" – 7,00, головний тренер "червоних" – 20,00.

Справжнім любителям статистики підійде прогноз на пенальті, дубль і автогол. Всі ці події відбудуться в матчі з коефіцієнтом – 30,00.

Цікавим обіцяє бути протистояння атакуючих ліній команд. Імовірність того, що трійка Кейн – Моура – Сон переграє за результативністю своїх візаві Салах – Фірміно – Мане – 3,75 проти 2,90.