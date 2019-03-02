Тоттенхем – Арсенал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Тоттенхем - Арсенал: де дивитися онлайн матч АПЛ 2018/2019
Тоттенхем – Арсенал дивитися онлайн

Матч між "Тоттенхемом" та "Арсеналом" у рамках чемпіонату Англії можна буде переглянути і в Україні. Покажуть його як по телебаченні, так і онлайн.

Правами на показ матчу володіє "Медіа група Україна". Тож матч транслюватимуть на каналі "Футбол 1". Початок трансляції о 14:25, сама гра розпочнеться о 14:30.

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Матч довірили коментувати Олександру Михайлюку.

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Арсенал" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Початок показу о 14:30. Та варто нагадати, що доступ до трансляції на цьому сайті платний. місячний абонемент коштує 69 гривень на місяць. Однак він дає можливість легально дивитися й інші матчі чемпіонатів України, Англії та Італії, а також протистояння Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Тоттенхем" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 2 березня. Початок о 14:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Тоттенхем Арсенал Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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