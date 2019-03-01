Тоттенхем – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

У суботу, 2 березня, в чемпіонаті Англії відбудеться одне з найзапекліших лондонських дербі – "Тоттенхем" прийматиме "Арсенал". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Обидві команди досить вдало виступають в поточному розіграші АПЛ. "Тоттенхем" з 60 очками в активі і різницею забитих і пропущених м'ячів 55-29 посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. "Арсенал" з 56 заліковими пунктами і різницею м'ячів 60-38 розташувався на четвертій позиції.

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Прогноз William Hill

Британські букмекери оцінили шанси на перемогу "Челсі" у цьому матчі у 2,05. Натомість перемога "Арсенал" у цій грі – 3,60. На те, що матч закінчиться у нічию, вони виставили коефіцієнт 3,50.

Варто додати, що Гаррі Кейн має найбільше шансів, щоб забити гол у цьому матчі. Коефіцієнт на це – 1,85. Гол його суперника П'єр-Емерік Обамеянга – 2,20.

Прогноз від PariMatch

Схожі показники дає і PariMatch. Вони на перемогу "Тоттенхема" виставили коефіцієнт 2,06. На перемогу "Арсеналу" – 3,65. Нічийний результат у цьому матчі – 3,60.

Прогноз від Marathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" у Marathon bet – 2,08. Трішки більша ймовірність того, що матч закінчиться у нічию – 3,68. Перемога "Арсеналу" – 3,70.

Матч "Тоттенхем" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 2 березня. Початок зустрічі о 14:30. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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