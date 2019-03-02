"Тоттенхем" та "Арсенал" у драматичному матчі розійшлися результативним миром: відео

У лондонському дербі між "Тоттенхемом" та "Арсеналом" не було виявлено сильнішого. Команди розписали результативну нічию на "Вемблі".

Тоттенхем – Арсенал 1:1

Голи: Кейн, 74 (пен.) – Ремзі, 16

Незабитий пенальті: Обамеянг, 90+1 (Арсенал)

Вилучення: Торрейра, 90+5 (Арсенал)

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"Тоттенхем" програв останні два поєдинки й втратив солідну перевагу в турнірній таблиці над переслідувачами. "Арсенал" є одним із переслідувачів "шпор", що додавало гостроти дербі північного Лондона. Обидві команди зі стартовим свистком кинулися в атаку. Першу нагоду на старті матчу мав Александр Ляказетт, однак пробив повз ворота. Господарі ж відповідали гострими фланговими атаками, проте не змогли досягти успіху.

На 16 хвилині "канонірам" вдалося вийти вперед. Аарон Ремзі скористався дитячою помилкою Давінсона Санчеса й вийшов віч-на-віч з воротарем "Тоттенхема". Валлієць без проблем обіграв Уго Льоріса й відкрив рахунок у грі.

Відео голу Ремзі

Ранній гол змусив "Тоттенхем" розкриватися і йти в атаку. Проте оборона "Арсеналу" грала надзвичайно компактно, а головне – надійно. Упродовж майже півгодини команди не створювали загрози біля воріт одне одного. Лише на 41 хвилині Івобі зробив рейд лівим флангом, який завершився обвідним ударом. Льоріс у карколомному стрибку врятував партнерів.

"Шпори" з відповіддю не забарилися. Сон блискуче перевів на Тріпп'є, який віддав на Кейна. Нападник елегантним черпачком закинув на Еріксена, який з близької відстані влучив у голкіпера гостей Лено. На добиванні був першим Сіссоко, проте німецький голкіпер дивом парирував удар. Перший тайм завершився з рахунком 0:1.

У другій половині гри команди продовжили грати в динамічний футбол, але небезпечних моментів від того більше не було. На 73 хвилині господарям таки вдалося відігратися. Після навісу у штрафний "канонірів" Шкодран Мустафі завалив Гаррі Кейна. Арбітр призначив пенальті, хоча нападник "Тоттенхема" перебував у офсайді. Сам Кейн підійшов до позначки й реалізував одинадцятиметровий – 1:1.

Відео голу Кейна

Наприкінці матчу "Арсенал" мав чудовий шанс вирвати перемогу. Суддя призначив неоднозначний пенальті після падіння Обамеянга. Габонець взявся виконувати вирок, але не зумів переграти Льоріса. Після того, як м'яч відлетів, Обамеянг мав ще один шанс відзначитися, але знову не переграв Льоріса з близької відстані. А на 90+5 хвилині "каноніри" залишилися у меншості. Торрейра грубо зіграв проти Роуза й побачив перед собою червоне світло.

Після 29 турів "Тоттенхем" продовжує перебувати на третьому місці. В активі "шпор" 61 очко. Чотири бали "Тоттенхему" програє "Арсенал", який на четвертому місці.

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