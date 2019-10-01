Тоттенхем – Баварія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У центральному матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінуться "Тоттенхем" і "Баварія". Переглянути поєдинок 1-го жовтня між фіналістом Ліги чемпіонів та чемпіоном Німеччини в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Поєдинок транслюватиме "Футбол 2".

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Початок трансляції поєдинку "Тоттенхем" – "Баварія" на каналі "Футбол 2" о 21:50. Гра в Лондоні розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Баварія" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

У першому турі "Тоттенхем" сенсаційно втратив очки, зігравши внічию з "Олімпіакосом". "Баварія" удома не мала проблем з "Црвеною Звездою".