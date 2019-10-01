"Баварія" розтрощила "Тоттенхем" у Лізі чемпіонів, забивши 7 голів: відео

Мюнхенська "Баварія" здобула надзвичайно впевнену перемогу в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Чемпіони Німеччини в Лондоні розтрощили "Тоттенхем".

Тоттенхем – Баварія 2:7

Голи: Сон, 12, Кейн, 61 (пен.) – Кімміх, 15, Левандовський, 45, 87, Гнабрі, 53, 55, 83, 88

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"Тоттенхем" та "Баварія" надзвичайно атакувальні команди, відтак у цьому матчі вболівальники могли очікувати великої кількості голів. Сприяло цьому й те, що в клубах виступають найкращі нападники світу – Гаррі Кейн та Роберт Левандовський.

Результативний початок

Перший момент забити вже на другій хвилині мала "Баварія". Коман чудово закинув на Гнабрі. Серж втік від оборонців та потужно пробив по центру. Льоріс не без проблем парирував удар. "Тоттенхем" відповів гідно. Партнери вивели Сона віч-на-віч Ноєром. Німецький голкіпер здійснив неймовірний сейв.

На 11 хвилині міг забити Левандовський. Роберт отримав м'яч після передачі з центру поля й відразу пробив. Та удар був надто легким, тому Льоріс забрав м'яч до рук. Через хвилину "шпори" відкрили рахунок. Сона вчергове вивели віч-на-віч з Ноєром і той поцілив точно в кут.

Раділи лондонці не надто довго, адже через три хвилини "Баварія" відновила паритет. Гості з Мюнхена проводили позиційну атаку, яка здавалося захлиснулася. Та на підступах до штрафного господарів м'яч отримав Кімміх. Хавбек обіграв оборонця і чудовим ударом пробив точно в кут – 1:1.

На 26 хвилині "Тоттенхем" міг забивати вдруге. Ор'є вивів Ндомбеле на удар, француз приблизно з 11 метрів пробив у правий від себе кут. Ноєр витягнув м'яч, перевівши його на кутовий. Після цього чемпіони Німеччини почали перехоплювати ініціативу.

На останній хвилині тайму "Баварія" забила вдруге. Атака гостей розпочалася вкиданням з-за бокової лінії на правому фланзі. Левандовський елегантно обіграв оборонців та прострілив. М'яч опинився у Толіссо, але хавбек не зумів пробити. М'яч підхопив Левандовський і потужно пробив у кут. Льоріс не врятував партнерів – 1:2.

Тоттенхем – Баварія відеоогляд матчу

Нестримний Гнабрі

Більш активно розпочала "Баварія" і другий тайм. Після декількох нагод мюнхенці таки забили втретє. Гнабрі пройшов лівим флангом, не відчувши опору, увірвався у штрафний та вгатив м'яч у сітку воріт Льоріса – 1:3. Не встигли "шпори" розвести м'яч у центрі поля, як проступили четвертий гол. "Баварія" організувала прекрасний пресинг, Толіссо перехопив м'яч та віддав на Гнабрі. Серж старання команди оцінив та поцілив у кут.

На 59 хвилині головний арбітр матчу Клеман Тюрпен вирішив призначити дивний пенальті у ворота "Баварії". Коли гості винесли м'яч після кутового, Роуз надто високо підняв ногу й зіткнувся з Команом. Арбітр вирішив, що правила порушив саме гравець "Баварії". З позначки ідеально пробив Гаррі Кейн – 2:4.

"Баварія" відповіла гострою атакою через правий фланг. Левандовський класно увірвався у штрафний і віддав на Гнабрі. Серж ледь не оформив хет-трик, але оборонці виручили Льоріса. "Тоттенхем" у наступній атаці мав забити втретє, якби не Ноєр. Еріксен потужно пробив з-за меж штрафного. М'яч летів під поперечину, але Ноєр парирував удар.

Через декілька хвилин стовідсотковий пенальті мав бути у ворота "Тоттенхема". Роуз у підкаті збив Комана. Але Тюрпен цього вечора "свистів" тільки на користь "шпор". Провівши консультацію з асистентами, француз вирішив не призначати пенальті. Після цього команди заспокоїлися й "Баварія" вже грала на утримання результату.

Здавалося, що добив лондонців все той же Гнабрі. На 83 хвилині хавбек "Баварії" Тьяго Алькантара через усе поле виконав вертикальну передачу, вивівши Сержа віч-на-віч з Льорісом. Свою нагоду німець використав впевнено.

Та на 87 хвилині гольову феєрію продовжив Левандовський. Ніхто не заважав Роберту переграти Льоріса з меж штрафного. Через хвилину сьомий гол у матчі забив Гнабрі. Символізму його покеру додає те, що Гнабрі свого часу грав за "Арсенал", який є принциповим суперником "шпор".

На цьому "Баварія" заспокоїлася й здобула непристойну перемогу з рахунком 7:2.