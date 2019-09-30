Тоттенхем – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 1-го жовтня, лондонський "Тоттенхем" прийме мюнхенську "Баварію" у центральному поєдинку 2 туру Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили, хто має більше шансів виграти англійського-німецьке протистояння.

Тоттенхем – Баварія: прогноз

У новому сезоні фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 не тішить рідних фанатів стабільністю. Із семи матчів на внутрішній арені "шпори" виграли тільки три. Окрім того, лондонці вилетіли з Кубка англійської ліги. "Тоттенхем" програв "Колчестер Юнайтед" з другого дивізіону Англії. У Лізі чемпіонів англійці теж стартували невдало, зігравши внічию з "Олімпіакосом".

Мюнхенська "Баварія" навпаки набирає обертів у новому сезоні. Німецький гранд солідно підсилився: влітку прийшли Коутінью, Перішич, Павар, Ернандес. Це дозволяє "Баварії" робити різницю у складних матчах та демонструвати стабільний футбол. Та поєдинок проти "Тоттенхема" стане перевіркою для "червоних". "Шпори" – поки найсильніший суперник "Баварії" у новому сезоні.

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Прогноз Фаворит Спорт

Чинний чемпіон Німеччини є фаворитом на папері. Перемогу "Баварії" у Лондоні фахівці "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 2,10. Домашня звитяга лондонців оцінена експертами коефіцієнтом 3,25. Якщо ж гра завершиться нічиєю – 3,75.

І "Тоттенхем" і "Баварія" надзвичайно результативні команди й досить багато пропускають у новому сезоні. Відтак, можна очікувати зливу голів. Коефіцієнт на тотал більше 3 – 1,92. Експерти "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 2,36 на тотал більше 3.5.

Прогноз Pari Match

Перемога "Тоттенхем" в один м'яч оцінена експертами коефіцієнтом 4,90. Якщо ж такого результату досягнуть гості з Мюнхена – коефіцієнт 4,00. Коефіцієнт на те, що лондонці виграють хоча б в одному таймі – 2.01. Коефіцієнт 1,75, що це не відбудеться.

Перемогу "Баварії" хоча б в одному таймі букмекери Pari Match оцінили коефіцієнтом 1,55. Фахівці пропонують коефіцієнт 2,35, що мюнхенці не виграють жоден тайм протистояння.

Прогноз 1xbet

Протистояння "Тоттенхема" й "Баварії" цікаве тим, що в цій грі зустрінуться два найкращі форварди світу – Гаррі Кейн та Роберт Левандовський. Якщо справи у Кейна йдуть не найкращим чином, то поляк штампує гол за голом. Роберт став першим футболістом в історії Бундесліги, який забив 10 голів за 6 стартових матчів.

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Фахівці 1xbet оцінюють шанси Роберта Левандовського забити гол у будь-який час матчу коефіцієнтом 1,95. В останніх чотирьох виїзних матчах "Баварії" саме Левандовський відкривав рахунок у грі. На гол конкурента Робера – Гаррі Кейна букмекери дають коефіцієнт 2,25. За сім матчів у чемпіонаті Англії Гаррі забив тільки 5 голів.

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Баварія" відбудеться у вівторок, 1-го жовтня. Початок поєдинку о 22:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.