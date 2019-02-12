Тоттенхем – Боруссія Д: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Лондонський "Тоттенхем" та дортмундська "Боруссія" добре одне одного знають, оскільки торік зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Тепер жереб звів команди в плей-оф і букмекери оцінили, чи зможуть "джмелі" реваншуватися.

Майбутні суперники по-різному вийшли в плей-оф. "Боруссії" дісталася проста група з ослабленим "Атлетіко" і відверто "мертвим" "Монако". За рахунок більшої перемоги над іспанцями команда Люсьєна Фавра кваліфікувалася в плей-оф ЛЧ з першого місця. У "Тоттенхема" все було набагато складніше. Тільки нічия в останньому турі на "Камп Ноу" і невиграш "Інтером" домашнього матчу проти ПСВ дозволили "шпорами" зі скрипом пролізти в матчі на виліт.

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Експерти з PariMatch оцінили перемогу "Тоттенхема" коефіцієнтом 2,33. На перемогу "Боруссії Д" вони приймають з коефіцієнтом 3,05. Нічия – 3,55.

У William Hill на те, що переможуть господарі поля, стоїть коефіцієнт 2,10. На "Боруссію" коефіцієнт – 3,60. Нічийний результат отримав аналогічний коефіцієнт 3,60.

Marathon bet виставив найвищий коефіцієнт на перемогу "Боруссії" – 3,65. У той час як на перемогу "Тоттенхема" – 2,14. Нічия у матчі – 3,56.

Матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Боруссія" Д відбудеться у середу, 13 лютого. Початок зустрічі – о 22:00. Результат матчу та відео голів – на сайті Спорт 24.

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