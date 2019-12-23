"Тоттенхем" вдома програв "Челсі": дубль Вілліана, вилучення Сона (відео)

У матчі між "Тоттенхемом" та "Челсі" у неділю, 22 грудня, перемогу святкували гості. Та важливим в цьому матчі стало тренерське протистояння.

Тоттенхем – Челсі 0:2

Голи: Вілліан, 12, 45+4

Вилучення: Сон, 62 (Тоттенхем)

Це був матч, в якому до наставника "Тоттенхема" Жозе Моуріньо в гості завітав його колишній гравець, а тепер тренер "Челсі" Френк Лемпард. Перед грою вони мило поспілкувалися на очах у вболівальників.



Лемпард та Моуріньо перед матчем (фото: facebook.com/ChampionsLeague)

До цього матчу "Тоттенхем" виграв чотири з п'яти ігор. Єдина поразка – іншій колишній команді Моуріньо "Манчестер Юнайтед". Натомість "Челсі" чотири матчі з п'яти програв. Та в цій грі "аристократи" таки перемогли.

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Початок перемоги поклав Вілліан. Отримавши м'яч після розіграшу кутового, бразилець змісився та завдав удар з кута воротарського майданчика у дальній кут воріт.

"Тоттенхем" за матч так нічим і не зумів на це відповісти. А сама гра виявилася дещо грубою з обох сторін.

На перерву ж команди пішли за рахунку 0:2. Гассаніга невдало вийшов на перехоплення м'яча, ногами зігравши в Маркоса Алонсо у штрафному майданчику. Спочатку арбітр вказав, що це гравець "Челсі" порушив правила.Та згодом асистенти з VAR підказали, що фол був зі сторони голкіпера. Він отримав жовту картку та пенальті. Удар позначки реалізував Вілліан.



Фол Гассаніги проти Алонсо (фото: twitter.com/ChelseaFC)

Боротьба продовжилася й у другому таймі. Але врятувати хоча б нічию "Тоттенхему" завадило вилучення. Сон в боротьбі з Рюдігером опинився на газоні. Після цього ногою завдав удар в живіт супернику. І знову після допомоги відеоасистентів арбітр вилучив корейця. Це третя червона картка для гравця у 2019 році.

Варто відзначити, що самі фанати на трибунах поводилися не надто привітно. В один з моментів в голкіпера "Челсі" полетів стакан з пивом. А Рюдігер після гри поскаржився на расизм.

"Челсі" перемагає та закріплюється на четвертому місці в чемпіонаті. Моуріньо програє ще один матч своїй колишній команді.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Челсі