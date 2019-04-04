"Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео

Лондонський "Тоттенхем" зіграв перший офіційний матч на своїй новій арені "Тоттенхем стедіум". "Шпори" зустрічалися з "Крістал Пелас".

Будівництво нового стадіону розпочалося після останнього матчу команди на старому стадіоні "Уайт Харт Лейн" 14 травня 2017 року.

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Саме на місці "Уайт Харт Лейн" і побудували нову арену. Весь цей час команда грала на "Вемблі".

"Тоттенхем стедіум" вміщує 62062 глядачів. Для прикладу, на "Уайт Харт Лейн" могло розміститися лише 36284 вболівальників.

Окрім того, тепер нова арена є найбільшою клубною у Лондоні.

Навколо самого стадіону розміщено 1800 телевізорів високої чіткості. Тож вболівальники не пропустять жодні моменти команди у матчі.

Зазначимо, що "Тоттенхем" переміг "Крістал Пелас" з рахунком 2:0. Перший історичний гол на новій арені забив Сон Хин Мін. Також "шпори" перервали серію з 5 поспіль матчів без перемог в рамках АПЛ. Лондонці одного разу зіграли внічию та ще 5 рази програли.

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