Тоттенхем – Лейпциг: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "РБ Лейпциг". Матч можна буде переглянути й в Україні.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів в Україні по телебаченні можна на каналах "Футбол 1" чи "Футбол 2". Саме перший з них і покаже в прямому ефірі матч "Тоттенхем" – "РБ Лейпциг". Початок трансляції о 21:45, матч розпочнеться о 22:00.

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Та варто зауважити, що трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega. Інші оператори показують канал "Футбол 3", який не показує Лігу чемпіонів.

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "РБ Лейпциг" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.