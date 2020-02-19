"Тоттенхем" сенсаційно програв "Лейпцигу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Лондонський "Тоттенхем" зазнав поразки у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів поступився німецькому "Лейпцигу", який вперше грає у плей-офф турніру. Єдиний гол у матчі на рахунку Тімо Вернера.

Тоттенхем – Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58

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На перший погляд вивіска матчу "Тоттенхем" – "Лейпциг" не виглядає привабливою серед інших пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Однак зустріч має багато цікавих аспектів. Окрім того, що це англійсько-німецьке протистояння, це ще й битва тренерських поколінь.

Ветеран тренерського цеху Жозе Моурінью зустрічався з 32-річний баварцем Юліаном Нагельсманном – наймолодшим фахівцем в історії плей-офф Ліги чемпіонів.

На груповому етапі "Тоттенхем" посів друге місце у своїй групі, програвши перше місце "Баварії". Як відомо, "Лейпциг" наразі веде з мюнхенцями боротьбу за чемпіонство в Німеччині.

"Бики" ж на груповому етапі випередили французький "Ліон", португальську "Бенфіку" та російський "Зеніт".

Домінування "биків"

Уже на перших хвилинах гри гості з Німеччини могли вийти вперед. Тімо Вернер пробив з меж штрафного майданчика, але його удар було заблоковано.

Через якусь мить новачок "биків" Анхеліно зіграв на добиванні та спрямував м'яч у лівий кут воріт, але Уго Льоріс зреагував і перевів цей перспективний удар у стійку.

"Шпори" відповіли на 8-й хвилині. Стівен Бергвейн отримав точний пас і мав вдосталь часу, щоб завдати перспективного удару в напрямку правої стійки. Петер Гулачі розгадав його намір і не дозволив забити, виконавши майстерний сейв.

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На 17 хвилині "Лейпциг" мав ще одну нагоду, щоб відкрити рахунок. Після подачі з кута поля Патрік Шик вистрибнув найвище та ударом головою спрямував м'яч у нижній лівий від Льоріса кут. Але м'яч пролетів повз ворота.

Ще одну хорошу нагоду німці мали на 27-й хвилині. Розігнавши атаку через центр, Лаймер знайшов на фланзі Анхеліно, який прострілив на Вернера. Форвард не дотягнувся до м'яча, хоча і перебував в офсайді.

Стовідсотковий шанс німці мали на 36 хвилині. Шик та Лаймер обігралися на підступах до штрафного "шпор", після чого Конрад вивів Вернера на побачення з Льорісом.



Тімо Вернер у матчі з "Тоттенхемом" / Фото: twitter.com/DieRotenBullen

Тімо мав настільки багато часу для удару, що встиг приборкати м'яч та підлаштуватися для удару. Але переграти Льоріса Вернер не зміг. Уго здійснив чудовий сейв.

Тоттенхем – Лейпциг відеоогляд першого тайму

Переможний гол Вернера

Першу нагоду по перерві мав "Тоттенхем". Ор'є з флангу виконав простріл у штрафний. де Лукас Моура пробив в один дотик. Петер Гулачі продемонстрував прекрасну реакцію. Угорський голкіпер швидко згрупувався та парирував підступний удар.

На 56 хвилині "Лейпцигу" вдалося заробити пенальті. Конрад Лаймер класно приборкав м'яч у штрафному після верхової передачі. Під час моменту Бен Девіс збив австрійця і арбітр вказав на 11 метрів.

Одинадцятиметровий впевнено реалізував Тімо Вернер та вивів "Лейпциг" вперед.

Відео голу Вернера

На 62 хвилині "бики" були близькі, щоб закріпити перевагу. Гості розігнали стрімку контратаку лівим флангом. Анхеліно з флангу віддав пас у штрафний на Вернера і той дотепно пропустив м'яч на Шика.

24-річний чеський форвард з вбивчої позиції не зумів переграти Льоріса. Французький голкіпер здійснив черговий дивовижний сейв.

На 73 хвилині уже чудеса реакції довелося демонструвати Гулачі. Воротар "Лейпцига" відбив у стійку вишуканий удар зі штрафного від Ло Чельсо. Ще раз Гулачі виручив партнерів після удару зі штрафного Ламели. Хавбек пробив на 86 хвилині.

Попри те, що після забитого голу "Лейпциг" зменшив оберти, "Тоттенхему" не вдалося знайти ключі від оборони німців. Загроза біля воріт "биків" виникала здебільшого після стандартів.

У підсумку, "Лейпциг" відстояв перевагу та сенсаційно переміг "Тоттенхем". Матч-відповідь відбудеться 10-го березня.