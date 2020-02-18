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Тоттенхем – Лейпциг: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Тоттенхем – Лейпциг: прогноз букмекерів

У середу, 19 лютого, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зійдуться "Тоттенхем" і "Лейпциг". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Для Жозе Моурінью Ліга чемпіонів є шансом заявити про себе як все ще топового тренера. Кейн і Сіссоко не зможуть взяти участь у грі. У нападі англійця зазвичай замінює Лукас або Сон, а під ними добре виглядають Аллі або Ло Чельсо.

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"Лейпциг" йде другим у Бундеслізі, що говорить багато про що. Є Тімо Вернер, за яким полюють всі провідні клуби Європи, але просто ні йому, ні його команді в Лондоні не буде.

Матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Лейпциг" відбудеться у середу, 19 лютого. Початок зустрічі – о 22:00.

Тоттенхем – Лейпциг: що прогнозують букмекери

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу "Тоттенхема" приймають ставки з коефіцієнтом 2,47. Успіх німецького клубу оцінюють в 2,96. Нічийний результат зустрічі – 3,58.

Щодо кількості голів, то букмекери виставили коефіцієнт на ставку "Тотал матчу більше 2,5" 1,67. "Тотал матчу меньше 2,5" – має коефіцієнт 2,28.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Тоттенхем
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