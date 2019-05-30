Тоттенхем – Ліверпуль: головне про фінал Ліги чемпіонів

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Фінал ЛЧ 2019 - Тоттенхем – Ліверпуль - де дивитися онлайн матч
Тоттенхем – Ліверпуль коли та де фінал Ліги чемпіонів

1 червня клубний футбольний сезон завершитися грандіозним фіналом Ліги чемпіоном. У Мадриді зійдуться "Тоттенхем" та "Ліверпуль", які відмінно один одного знають по чемпіонату Англії.

До слова, в цій Прем'єр-ліги "мерсисайдці" двічі обіграли лондонців з однаковим рахунком 2:1. Краще виглядають шанси "Ліверпуля" і зараз. Аналітики Parimatch дають 65% на те, що трофей дістанеться підопічним Юргена Клоппа. Це не дивно, якщо врахувати успіхи команд в тому ж чемпіонаті Англії, де розрив між ними становив 26 очок.

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Нагадаємо, що "Ліверпуль" міг виграти Лігу чемпіонів і рік тому, але тоді в фіналі в Києві поступився "Реалу". Можливо, Мадрид для команди виявиться більш фартовим. 

Варто також відзначити, що у "Ліверпуля" на рахунку п'ять перемог в Лізі чемпіонів, тоді як для "Тоттенхема" це лише перший фінал. Не на користь лондонців говорить і можлива відсутність на полі форварда Гаррі Кейна, який отримав травму у квітні. Втім, він відправився в Мадрид і існує ймовірність, що він все ж зіграє. У "Ліверпуля" ж під питанням участь Фірміно, який забивав "Тоттенхему" в обох матчах цього сезону.

Англійські команди не вперше зустрічаються у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого разу у 2008 році "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" вже розігрували трофей в Москві. Перемогу тоді святкували "манкуніанці".

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Англійці взагалі одні з кращих в турнірі. "Тоттенхем" – восьмий клуб з Прем'єр-ліги, що добрався до фіналу турніру. Це кращий результат серед всіх чемпіонатів. Слідом ідуть Італія і Німеччина – по шість клубів.

Атмосферу фіналу доповнить виступ групи Imagine Dragons, яка виступить для уболівальників за лічені хвилини до початку матчу. А також українського електронного струнного квартету Asturia – нашим дівчатам довірили почесну місію виконання гімну Ліги чемпіонів УЄФА.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Тоттенхем
Джерело: 24 канал
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