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Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / twitter.com/lfc

У суботу, 11 січня, у центральному матчі 22 туру чемпіонату Англії зустрінуться "Тоттенхем" та "Ліверпуль". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні офіційно показує лише один канал – Setanta Sport. Однак переглянути цей канал можна лише онлайн або в мережах кабельних каналів.

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Канал Setanta Sports доступний онлайн на відеосервісах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Для прикладу, на Megogo тариф "Оптимальний" коштує 97 гривень на місяць. Можна обрати й "Максимальну", яка обійдеться в 197 гривень на місяць (туди входять понад 240 каналів, включно з додатковими спортивними Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Спорт 2).

Матч "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 11 січня. Початок матчу о 19:30

На Oll.tv для перегляду матчу "Тоттенхем" – "Ліверпуль" слід обрати передплату "Суперспорт", яка обійдеться в 139 гривень на місяць. Сюди входять п'ять телеканалів – Setanta Sport, а також "Футбол 1" та "Футбол 2" (ще два – ці ж канали в HD-якості).

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Ліверпуль" можна буде і на Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу – з 18:15. Відео голів та результат матчу – теж на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Ліверпуль Тоттенхем
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