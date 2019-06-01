Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн фіналу Ліги чемпіонів
Англійські "Тоттенхем" та "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.
Матч "Тоттенхем" – "Ліверпуль" на стадіоні "Ванда Метрополітано" розпочнеться о 22:00. Господарем фіналу є саме "шпори".
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При цьому для "Тоттенхема" це є перший фінал Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" ж намагатиметься завоювати шостий такий титул.
Обслуговувати матч буде арбітр Дамір Скоміна.
Онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Ліверпуль
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