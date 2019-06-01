Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн фіналу Ліги чемпіонів

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Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн фіналу Ліги чемпіонів 2019

Англійські "Тоттенхем" та "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

Матч "Тоттенхем" – "Ліверпуль" на стадіоні "Ванда Метрополітано" розпочнеться о 22:00. Господарем фіналу є саме "шпори". 

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При цьому для "Тоттенхема" це є перший фінал Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" ж намагатиметься завоювати шостий такий титул.

Обслуговувати матч буде арбітр Дамір Скоміна.

Онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Ліверпуль

 

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем – Ліверпуль Ліга чемпіонів
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