Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У головному матчі зіграють два англійські клуби – "Ліверпуль" та "Тоттенхем".

Коли фінал?

У суботу 1 червня. Початок о 22:00 за київським часом. У десятий раз поспіль фінал головного єврокубка пройде у вихідні.

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Де фінал?

На стадіоні "Ванда Метрополітано". Це новий стадіон мадридського "Атлетіко", який раніше проводив матчі на "Вісенте Кальдерон". "Ванда Метрополітано" офіційно відкрився у вересні 2017 року.

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Цей фінал буде першим єврокубковим фіналом на цій арені. В останній раз Мадрид приймав фінал Ліги чемпіонів у 2010 році на "Сантьяго Бернабеу" – домашній арені "Реалу.

Хто грає?

Англійські "Ліверпуль" та "Тоттенхем".

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"Ліверпуль" побореться за свій шостий Кубок чемпіонів і другий в епоху Ліги чемпіонів. Попередній трофей червоні завоювали у 2005 році, здобувши легендарну вольову перемогу над "Міланом".

"Тоттенхем" перед тим у фіналах турніру не виступав, а єдиний попередній раз в півфіналі був представлений ще в сезоні 1961/62. Кращим результатом команди в Лізі чемпіонів до поточного розіграшу був вихід в 1/4 фіналу в сезоні 2010/11.

Обидві команди запам'яталися ефектними камбеками в 1/2 фіналу, відігравши відставання в три голи. "Ліверпуль" на "Енфілді" розгромив "Барселону" 4:0, здобувши перемогу з загальним рахунком 4:3. А "Тоттенхем" завдяки трьом голам Лукаса Моури в другому таймі взяв в Амстердамі верх над "Аяксом" 3:2 і вийшов у фінал за правилом виїзного голу.

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У минулому представники однієї асоціації зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів шість разів. "Реал" у 2000-му здолав "Валенсію", а у 2014 і 2016 роках – "Атлетіко". "Мілан" у 2003-му обіграв по пенальті "Ювентус", а у 2013 році "Баварія" завдала поразки дортмундської "Боруссії". Англійським фінал був у 2008-му році. Тоді "Манчестер Юнайтед" взяв гору над "Челсі" у серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час завершився тоді з рахунком 1:1.

Тоттенхем" – восьмий англійський клуб, що добрався до фіналу Кубка чемпіонів. Це кращий результат серед всіх країн. Від Італії та Німеччини в фіналах було представлено по шість клубів.

"Шпори" – 40-а команда, що дійшла до фіналу Кубка чемпіонів і перший дебютант з 2008 року, коли у вирішальній зустрічі зіграв "Челсі".

А судді хто?

Зустріч обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі з Даміром Скоміною.

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Хто виступить на церемонії відкриття?

На церемонії відкриття фіналу виступить група Imagine Dragons. Володарі "Греммі" і автори таких хітів, як Believer, Radioactive і Thunder, зіграють 1 червня на стадіоні "Метрополітано" прямо перед вирішальним матчем турніру. Сам гімн Ліги чемпіонів виконає український квартет Asturia.