"Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, обігравши "Тоттенхем"

У фіналі Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у суботу, 1 червня, переміг "Ліверпуль". "Червоні" забили два голи і не пропустили ні одного. І вшосте виграли головний клубний трофей Європи.

Тоттенхем – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 2 (пен), Орігі, 87

Дивіться відео, як "Ліверпуль" забив два голи у ворота "Тоттенхема" у фіналі Ліги чемпіонів

Фінал у Мадриді між англійськими командами розпочався дуже неочікувано. Вже на 23-ій секунді зустрічі арбітр матчу Дамір Скоміна призначив пенальті у ворота "Тоттенхема". Мане намагався прострелити у штрафний майданчик, і м'яч влучив у руку Сіссоко. Удар з 11-метрової позначки чітко виконав Салах. Він став автором другого найшвидшого голу у фіналі Ліги чемпіонів.

Такий перебіг подій дещо вплинув на гру. "Тотенхем" ніяк не міг прийти до себе, "Ліверпуль" же контролював матч. Робертсон завдав дальнього удару під перекладину, Александр-Арнольд цілився у дальній кут.

У "шпор" створити небезпеку попереду намагався Сон. Але його постійно накривали захисники суперників. Тож Аллісон майже не мав роботи у першому таймі.

Тож окрім забитого голу, найцікавішим моментом стала дівчина у купальнику, яка вибігла на поле. Стюарди її швидко вивели.

Значно активніше "Тоттенхем" зіграв у другому таймі. Там у нього було більше моментів. Але й "Ліверпуль" не відсиджувався у захисті. Мілнер, який вийшов на заміну, відправив м'яч поруч зі стійкою.

Моменти "Тоттенхема" – потужний удар Сона та добивання від Моури. Але кожен раз "мерсисайдців" рятував Аллісон. Він відбив і потужний удар Еріксона зі штрафного.

А наприкінці зустрічі "Ліверпуль" забив другий гол. Орігі, який вийшов на заміну, пробив у дальній кут воріт після розіграшу кутового.

"Ліверпуль" вшосте стає переможцем Ліги чемпіонів. більше перемог лише у "Мілана" (сім) та "Реалу" (тринадцять).