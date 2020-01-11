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"Ліверпуль" втримав перемогу над "Тоттенхемом" і зміцнив лідерство в АПЛ: відео

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Тоттенхем – Ліверпуль: результат та відео голів / Фото з відкритих джерел

"Ліверпуль" мінімально переграв "Тоттенхем" (0:1) у центральному матчі 22 туру АПЛ.

Тоттенхем – Ліверпуль 0:1

Гол: Фірміно, 37

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"Червоні" вийшли вперед в кінцівці першого тайму. Точний удар на рахунку Роберто Фірміно. Після перерви командам не вдалося змінити рахунок на табло.

Відео голу Фірміно

"Ліверпуль" набрав 61 очко і продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. "Червоні" збільшили відрив від "Лестера" до 16 очок – "лисиці" сьогодні програли "Саутгемптону" (1:2). "Тоттенхем" з 30 очками йде на 8-й позиції.

У наступному турі 19 січня "Ліверпуль" вдома прийматиме "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхем" 18 січня на виїзді зіграє проти "Вотфорда".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем – Ліверпуль
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