"Ліверпуль" втримав перемогу над "Тоттенхемом" і зміцнив лідерство в АПЛ: відео
"Ліверпуль" мінімально переграв "Тоттенхем" (0:1) у центральному матчі 22 туру АПЛ.
Тоттенхем – Ліверпуль 0:1
Гол: Фірміно, 37
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"Червоні" вийшли вперед в кінцівці першого тайму. Точний удар на рахунку Роберто Фірміно. Після перерви командам не вдалося змінити рахунок на табло.
Відео голу Фірміно
"Ліверпуль" набрав 61 очко і продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. "Червоні" збільшили відрив від "Лестера" до 16 очок – "лисиці" сьогодні програли "Саутгемптону" (1:2). "Тоттенхем" з 30 очками йде на 8-й позиції.
У наступному турі 19 січня "Ліверпуль" вдома прийматиме "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхем" 18 січня на виїзді зіграє проти "Вотфорда".
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