"Ліверпуль" забив два голи у ворота "Тоттенхема" у фіналі Ліги чемпіонів: відео
Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" (1:0, перший тайм).
"Ліверпуль" забив після пенальті, призначеного Даміром Скоміною на 23-й секунді, що стало найшвидшим подібним рішенням рефері за всю історію фіналів Кубка європейських чемпіонів. А гол Салаха став другим найшвидшим у фіналі Ліги чемпіонів.
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Тоттенхем – Ліверпуль: відео голу Мохамеда Салаха
Другий гол вболівальникам довелося чекати весь матч. Орігі забив аж на 87-ій хвилині, встановивши остаточний результат матчу.
Тоттенхем – Ліверпуль: відео голу Орігі
Джерело: 24 канал
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