"Ліверпуль" забив два голи у ворота "Тоттенхема" у фіналі Ліги чемпіонів: відео

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Тоттенхем – Ліверпуль: огляд матчу і відео голів - фінал Ліги чемпіонів 2019
Тоттенхем – Ліверпуль відео голів

Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" (1:0, перший тайм).

"Ліверпуль" забив після пенальті, призначеного Даміром Скоміною на 23-й секунді, що стало найшвидшим подібним рішенням рефері за всю історію фіналів Кубка європейських чемпіонів. А гол Салаха став другим найшвидшим у фіналі Ліги чемпіонів.

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Тоттенхем – Ліверпуль: відео голу Мохамеда Салаха

Другий гол вболівальникам довелося чекати весь матч. Орігі забив аж на 87-ій хвилині, встановивши остаточний результат матчу.

Тоттенхем – Ліверпуль: відео голу Орігі

 

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем – Ліверпуль Тоттенхем ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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