Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У суботу, 11 січня, "Тоттенхем" прийматиме "Ліверпуль" в центральному матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Тоттенхем – Ліверпуль. Прогноз букмекерів

"Тоттенхем" і "Ліверпуль" отримали чудову можливість перевести дух, чим скористалися тільки червоні. Команда Юргена Клоппа в дербі переграла "Евертон" в 1/32 фіналу Кубка Англії, використовуючи практично повністю дублюючий склад. Єдиною неприємною новиною стала травма Джеймса Мілнера.

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Жозе Моурінью вчинив інакше. "Тоттенхем" на виїзді з "Мідлсбром" виставив всіх найсильніших і не зміг здолати суперника, який бовтається на 16-му рядку в Чемпіоншипі. Тепер на "шпор" чекає перегравання на своєму полі, що вимагає додаткових фізичних зусиль. Схоже, португальський фахівець погарячкував.

Матч "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 11 січня. Початок зустрічі – о 19:30.

Фаворитом поєдинку є "Ліверпуль". Перемогу підопічних Юргена Клоппа експерти оцінили коефіцієнтом 1,74. "Тоттенхем", попри фактор домашнього поля, є андердогом поєдинку. Шанси лондонців перемогти "Ліверпуль" фахівці оцінили коефіцієнтом 4,62. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,32.

Прогноз Pari Match

Останні чотири матчі між командами завершувалися перемогами "Ліверпуля" з різницею в один або два голи.

Коефіцієнт на те, що "Ліверпуль" переможе і ТБ 2.5 – 2,48. Перемога "Тоттенхема" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 6,50. На те, що підсумковий рахунок матчу буде парний – 1,93.

Прогноз Marathon bet

Найкращим бомбардиром "Тоттенхема" у цьому сезоні є Гаррі Кейн, який встиг забити 11 голів. Однак, футболіст через травму пропустить цей матч. Одразу після англійця в рейтингу бомбардирів "Тоттенхема" йде Деле Аллі, звитяга якого оцінена коефіцієнтом 4,00.

У "Ліверпуля" найбільше голів забив Садьйо Мане – 11-ть. Гол сенегальця оцінений коефіцієнтом 2,15.