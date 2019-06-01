Тоттенхем – Ліверпуль: статистика зустрічей команд

Англійські "Тоттенхем" та "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у суботу, 1 червня. Це буде не перша зустріч команд в цьому сезоні. І у фіналах загалом.

В цілому "Тоттенхем" і "Ліверпуль" зустрічалися 170 разів, у червоних – 79 перемог, у "шпор" – 48. У 43 матчах була зафіксована нічия. "Ліверпуль" в 14 останніх зустрічах з "Тоттенхемом" з 2013 року поступився лише раз – 22 жовтня 2017 року, програвши в Лондоні з рахунком 4:1. Однак в решті матчів здобув дев'ять перемог.

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"Мерсисайдці" здолали "Тоттенхем" у двох матчах чемпіонату Англії-2018/19 з однаковим рахунком 2:1. У матчі першого кола 15 вересня 2018 року Роберто Фірміно став автором переможного гола. Також в цій зустрічі відзначилися Жоржиньо Війнальдум за "Ліверпуль" та Ерік Ламела за "Тоттенхем". У зустрічі 31 березня 2019 року в Ліверпулі Роберто Фірміно відкрив рахунок, потім Лукас Моура відновив рівновагу. Та на останній хвилині Тобі Алдервейрелд відправив м'яч у свої ворота.

Команди перетиналися в єврокубках лише раз. У півфіналі Кубка УЄФА-1972/73 "Ліверпуль" взяв верх над "Тоттенхемом" за правилом виїзного голу (загальний рахунок 2:2). "Червоні" перемогли вдома 1:0, після чого поступилися в Лондоні 1:2. "Мерсисайдці" в результаті завоювали трофей.

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У минулому команди зустрічалися у фіналі лише раз – у вирішальному матчі Кубка англійської ліги 1982 року. За підсумками доданого часу вольову перемогу здобув "Ліверпуль" – 3:1.

Фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 1 червня.Початок зустрічі о 22:00. Онлайн-трансляція, а також відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.