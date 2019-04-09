Тоттенхем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" зійдуться в англійському протистоянні. Переглянути поєдинок в Україні можна буде по телебаченню та онлайн.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 9 квітня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram