Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Тоттенхем - Манчестер Сіті: прогноз, ставки на матч Ліга чемпіонів 2018/19
Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/mancity

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів гарантувало участь бодай однієї команди з Англії у півфіналі. Лондонський "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" розіграють одну з чотирьох путівок до 1/2 фіналу.

"Тоттенхем" після п'яти невдалих матчів на внутрішній арені нарешті здобув перемогу. "Шпори" на новому стадіоні, який феєрично відкрили, переміг "Крістал Пелас". Проте складно сказати, в якій формі лондонці.

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Кардинально протилежна ситуація у таборі "Манчестер Сіті". Підопічні Пепа Гвардіоли виграли 14 матчів поспіль у всіх турнірах і впевнено крокують за всіма титулами.

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Останні два поєдинки між командами були зіграні на стадіоні "Вемблі", який донедавна був домівкою для лондонців. В обох випадках "Сіті" святкував перемогу. Коефіцієнт на те, що гості знову здобудуть перемогу – 1.81. На успіх "Тоттенхема" коефіцієнт – 4.30. Нічийний результат букмекери оцінили в 3.90.

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"Тоттенхем" вперше зіграє на новому стадіоні в Лізі чемпіонів і це гарний привід здобути перемогу. "Шпори" виграли у Лізі чемпіонів три домашні матчі й спробують продовжити серію. На це коефіцієнт 4.20. Нічий результат – 4.00. На виїзну перемогу "Манчестер Сіті" коефіцієнт 1.82.

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Востаннє клуби грали внічию ще в січні 2017-го року. Тоді гра завершилася з результативним рахунком 2:2. На те, що команди не зможуть виявити сильнішого – коефіцієнт 3,94. На успіх підопічних Маурісіо Почеттіно коефіцієнт 4,28. На чергову перемогу "Манчестер Сіті" – 1,88.

Поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 9-го квітня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Тоттенхем
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