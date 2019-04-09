"Тоттенхем" несподівано переміг "Манчестер Сіті": відео

"Тоттенхем" завдяки одному голу зумів переграти "Манчестер Сіті" в рамках першого матчу чвертьфінального протистояння Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Манчестер Сіті 1:0

Голи: Сон, 78

Незабитий пенальті: Агуеро, 13

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"Манчестер Сіті" мав не так багато часу на відпочинок. У суботу, 6-го квітня, команда Пепа Гвардіоли грала півфінал Кубка Англії й перемогла "Брайтон". Свій останній матч "Тоттенхем" зіграв 3-го квітня на новій арені. "Шпори" перемогли "Крістал Пелас". Таким чином, лондонці мали більше часу, щоб підготуватися до гри.

Головною втратою "Манчестер Сіті" перед грою стали Бернарду Сілва та Олександр Зінченко. Якщо українець зазнав прикрого ушкодження в матчі чемпіонату Англії, то причина відсутності португальця невідома. Наставник лондонців не міг розраховувати на основних бійців – Ламелу та Даєра. Обидва футболісти травмовані. Але навіть без травмованих гравців склади команд виглядали сильними.

Команди розпочали поєдинок дуже обережно. Було помітно, що жоден з клубів не бажає пропускати. Перший момент на 8 хвилині мали господарі. Сіссоко віддав на Деле Аллі, який з меж штрафного пробив у дотик, але вище воріт. А ось акцентована атака гостей ледь не закінчилася фатально для "шпор".

Стерлінг змістився до центру й пробив по воротах Льоріса. Спершу арбітр показав на кутовий, однак відеоасистенти порадили переглянути епізод. На повторі було видно, що м'яч після удару Стерлінга потрапив у руку Роуза й Бйорн Кейперс призначив пенальті. Одинадцятиметровий вирішив виконати Агуеро. Аргентинець цілив у правий кут, де на м'яч уже чекав Льоріс і парирував удар.

Справді небезпечний момент на 24 хвилині мав "Тоттенхем". Отаменді збив Аллі поблизу штрафного, але англієць встиг віддати пас на Кейна. Поки гравці "Манчестер Сіті" чекали свистка арбітра Гаррі пробив, проте Едерсон впорався з ударом. У першій половині гри команди так і не награли на гол.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – відео кращих моментів першого тайму

Другий тайм розпочався з моменту в "Манчестер Сіті". Агуеро знайшов у штрафному Стерлінга, який приборкав м'яч та пробив точно в руки Льорісу. "Тоттенхем" відповів дальнім обвідним пострілом Сона. На 56 хвилині справи для "Тоттенхему" стали кепськими. Делф надзвичайно грубо та жорстко став на ногу Кейну, внаслідок чого нападник не зміг продовжити матч і пішов у роздягальню.

На 78 хвилині вболівальники таки стали свідками першого голу. Сон відмінно уникнув офсайду й зумів зупинити м'яч на лицьовій лінії. Після цього футболіст змістився у центр і прошив Едерсона – 1:0. Заради справедливості варто сказати, що рука Сона була в офсайді, але арбітр все одно зарахував гол.

Відео голу Сона

"Манчестер Сіті" мав понад 10 хвилин, щоб відігратися та покращити ситуацію перед повторною грою. Для цього Пеп Гвардіола випустив Кевіна Де Брюйне й Лероя Сане. Але до завершення матчу підопічні Гвардіоли так і не створили небезпеку біля воріт лондонців. 1:0 на користь "шпор" і вже 17 квітня команди проведуть повторну гру в Манчестері.

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