"Тоттенхем" сенсаційно програв представнику другого дивізіону: результати Кубка англійської ліги

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Кубок англійської ліги: результати 1/16 фіналу
Кубок англійської ліги: результати 1/16 фіналу / Фото з відкритих джерел

Фіналіст Ліги чемпіонів сезоніу 2018/19 "Тоттенхем" сенсаційно поступився "Колчестер Юнайтед" в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

За підсумком зустрічі "шпори" володіли м'ячем 75% ігрового часу, але з 20 ударів гранда лише 4 припали в створ воріт господарів.

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Доля поєдинку вирішилася в серії післяматчевих пенальті, де фатальними для фіналіста Ліги чемпіонів стали два промахи Крістіана Еріксена і Лукаса Моури.

Решта фаворитів здобули легкі перемоги. "Манчестер Сіті", без українця Олександра Зінченка, забив 3 голи у ворота "Престона", "Арсенал" – 5 "Ноттінгему Форест". Також перемоги здобули "Уотфорд", "Лестер" і "Евертон".

Всі результати ігрового дня:

"Уотфорд" – "Суонсі" 2:1

"Колчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" 0:0 (по пен. 4:3)

"Кроулі" – "Сток Сіті" 1:1 (по пен. 5:3)

"Лутон" – "Лестер" 0:4

"Портсмут" – "Саутгемптон" 0:4

"Престон" – "Манчестер Сіті" 0:3

"Шеффілд Уенсдей" – "Евертон" 0:2

"Арсенал" –"Ноттінгем Форест" 5:0

До слова, ще 8 ігор даного етапу відбудуться у середу, 25 вересня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Манчестер Сіті Тоттенхем Арсенал Футбол
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